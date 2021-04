Roma: Fontana, 'Bertolaso potrebbe candidarsi a tutto' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Guido Bertolaso "potrebbe candidarsi a tutto quello che vuole perché è una persona fuori dal comune". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Teletutto, a proposito del suo consulente per la campagna vaccinale, che presto tornerà a Roma e ancora non è chiaro se potrebbe essere il candidato del centrodestra alle prossime amministrative. Con la Lombardia, il lavoro non è chiuso. "Sarà in contatto quotidiano con la nostra unità di crisi, la sua presenza è fondamentale e non possiamo rinunciare a una persona come lui", ha detto ancora Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Guidoquello che vuole perché è una persona fuori dal comune". Così il presidente della Lombardia, Attilio, intervistato da Tele, a proposito del suo consulente per la campagna vaccinale, che presto tornerà ae ancora non è chiaro seessere il candidato del centrodestra alle prossime amministrative. Con la Lombardia, il lavoro non è chiuso. "Sarà in contatto quotidiano con la nostra unità di crisi, la sua presenza è fondamentale e non possiamo rinunciare a una persona come lui", ha detto ancora

