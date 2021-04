Reggio Calabria, 27enne rumena minaccia l’amante: “dammi 300 euro o dico tutto a tua moglie”. Lui la denuncia e la giovane finisce in manette (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reggio Calabria, arrestata rumena di 27 anni per estorsione A San Luca, i Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato G.A.I., rumena, 27enne, per estorsione: aveva minacciato l’ex amante, un 50enne della locride, di rivelare la loro storia extraconiugale alla moglie se non gli avesse dato del denaro in cambio del suo silenzio. Fondamentale si è rilevata, infine, la denuncia della vittima. La fine di una “storia d’amore” diventata un incubo, durata diversi anni, fatta di attenzioni, messaggi e qualche foto intima, che inizialmente venivano ricambiate dalla vittima anche con aiuti economici, fino ad arrivare a prenderne le distanze quando le richieste della donna si erano fatte sempre più frequenti e insistenti. L’ultimo episodio risale a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021), arrestatadi 27 anni per estorsione A San Luca, i Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato G.A.I.,, per estorsione: avevato l’ex amante, un 50enne della locride, di rivelare la loro storia extraconiugale allase non gli avesse dato del denaro in cambio del suo silenzio. Fondamentale si è rilevata, infine, ladella vittima. La fine di una “storia d’amore” diventata un incubo, durata diversi anni, fatta di attenzioni, messaggi e qualche foto intima, che inizialmente venivano ricambiate dalla vittima anche con aiuti economici, fino ad arrivare a prenderne le distanze quando le richieste della donna si erano fatte sempre più frequenti e insistenti. L’ultimo episodio risale a ...

