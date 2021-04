Quando riaprono i ristoranti? In zona gialla dal 26 aprile a pranzo e cena all’aperto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando riaprono i ristoranti? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26 aprile, nella regioni in zona gialla sarà possibile recarsi al ristorante sia a pranzo che a cena. Questi pasti dovranno essere consumati solamente all’aperto. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio i ristoranti potranno lavorare solo all’aperto, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)? Questa la domanda che molti italiani si pongono e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie che arrivano sono molto positive. A partire dal 26, nella regioni insarà possibile recarsi al ristorante sia ache a. Questi pasti dovranno essere consumati solamente. In seguito alla riunione della cabina di regia presso Palazzo Chigi, questo è quanto si apprende. A maggio ipotranno lavorare solo, poi in base alla situazione epidemiologica si valuterà una riapertura anche al chiuso da giugno. SportFace.

Advertising

PieroSalvadori : @Lucabix1 @PoliticaPerJedi la rabbia arriva ad essere cieca! ma quando si riaprono gli occhi bisogna saperla ricono… - meripertutti : in che senso pure Crudelia con accesso vip su Disney+ SONO STANCA SIGNOR GIUDICE QUANDO RIAPRONO I CINEMA - mewslips : RT @uptothemewn: è quando mi ritrovo questi video in tl che mi si riaprono le ferite di guerra dai feels - MrWash89 : @WonderJess_ I multisala non riaprono con il coprifuoco alle 22. Quando vai a vedere film? Alle 19? Poi non ci sono… - simplexoxalis : RT @uptothemewn: è quando mi ritrovo questi video in tl che mi si riaprono le ferite di guerra dai feels -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono La provincia di Cuneo verso la zona gialla: cosa cambia da domani (giovedì 29 aprile) Musei Riaprono musei e luoghi di cultura, seguendo i protocolli di sicurezza: le visite sono ... Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali ...

"Tra dolori e scuola ho portato in tv la voglia di rinascere " La prima cosa che farà ora che i ristoranti riaprono è andare a mangiare una buona pizza. Cuore napoletano non mente. Ma se non la trovate ... ma quando entri in confidenza scopri quanto sia solare, ...

Quando riaprono cinema e teatri? Money.it Juventus e Milan senza Champions? Ecco quanto peserebbero i danni economici La volata Champions mette a rischio Juventus e Milan: sono cinque squadre per tre posti e la sensazione è che (almeno) una delle due resterà fuori e sarà costretta a ripartire dall'Europa League. Atal ...

Sanremo, l’Ariston riapre da venerdì 30 aprile con “Oscar days” e mascherine in omaggio L’Ariston, storico teatro e cinema di Sanremo, riapre: «Abbiamo il piacere di comunicare al pubblico del grande schermo che, a partire da venerdì 30 aprile a martedì 4 maggio 2021, riapriremo in sicur ...

Museimusei e luoghi di cultura, seguendo i protocolli di sicurezza: le visite sono ... Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubbliconon è possibile assicurare il rispetto di tali ...La prima cosa che farà ora che i ristorantiè andare a mangiare una buona pizza. Cuore napoletano non mente. Ma se non la trovate ... maentri in confidenza scopri quanto sia solare, ...La volata Champions mette a rischio Juventus e Milan: sono cinque squadre per tre posti e la sensazione è che (almeno) una delle due resterà fuori e sarà costretta a ripartire dall'Europa League. Atal ...L’Ariston, storico teatro e cinema di Sanremo, riapre: «Abbiamo il piacere di comunicare al pubblico del grande schermo che, a partire da venerdì 30 aprile a martedì 4 maggio 2021, riapriremo in sicur ...