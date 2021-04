L’Italia investe 18 milioni in un progetto per l’industria microelettronica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministero dello Sviluppo economico finanzia il programma portato avanti da Fca, Comau e StMicroelectronics in ambito industria 4.0 Industria 4.0 (Getty Images)Migliorare la produttività manifatturiera, attraverso tecniche e strumenti innovativi tipici dell’industria 4.0: è l’obiettivo di un piano di ricerca e sviluppo nel settore delle produzioni microelettroniche, incluso in un accordo per l’innovazione autorizzato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con le regioni Lombardia e Sicilia. Il progetto è stato presentato da StMicroelectronics, Fca Italy, Comau, Politecnico di Torino e Cnr – istituto per la microelettronica e microsistemi: denominato Madein4, intende sviluppare sistemi per gestire e monitorare i processi aziendali in tempo reale, garantendo precisione e accuratezza nelle fasi di realizzazione del prodotto. Un ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministero dello Sviluppo economico finanzia il programma portato avanti da Fca, Comau e StMicroelectronics in ambito industria 4.0 Industria 4.0 (Getty Images)Migliorare la produttività manifatturiera, attraverso tecniche e strumenti innovativi tipici del4.0: è l’obiettivo di un piano di ricerca e sviluppo nel settore delle produzioni microelettroniche, incluso in un accordo per l’innovazione autorizzato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con le regioni Lombardia e Sicilia. Ilè stato presentato da StMicroelectronics, Fca Italy, Comau, Politecnico di Torino e Cnr – istituto per lae microsistemi: denominato Madein4, intende sviluppare sistemi per gestire e monitorare i processi aziendali in tempo reale, garantendo precisione e accuratezza nelle fasi di realizzazione del prodotto. Un ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - apavo75 : RT @mariamacina: Matteo Renzi non lascia solo Mario Draghi, anzi: lo investe come leader del futuro per l'Italia e per l'Europa. V. M. Recc… - mariamacina : Matteo Renzi non lascia solo Mario Draghi, anzi: lo investe come leader del futuro per l'Italia e per l'Europa. V. M. Recchia - astrotau : RT @ivanscalfarotto: Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese. La… - Mat87Vic : @MatteoToppeta Anche se il grafico è un po’ fuorviante perché in valore assoluto l’Italia investe molto più in digi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia investe L Italia investe 18 milioni in un progetto per l industria microelettronica Wired.it