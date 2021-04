Lega | Politi | dopo cinque anni Raggi non prende decisioni

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Anche oggi,, il Sindaco Virginia, rassicurando gli abitanti di Rocca Cencia, ha parlato solamente di ipotesi da seguire. Siamo al farsesco, ormai hanno perso anche la dignita’ delle parole. Roma e’ sull’orlo del baratro e questi signori continuano a giocare.non sono riusciti are neanche un decisione. Sono una sciagura”. Cosi’ in un comunicato Maurizio, capogruppoin Assemblea Capitolina.

In una nota Maurizio, capogruppoin Assemblea Capitolina, ha spiegato che 'le scelte amministrative della Raggi, che vuole vietare il rinnovo delle concessioni, disconoscendo quanto ...Roma " "Questa mattina il raccordo anulare e' bloccato, centinaia di operatori ambulanti, battitori e piazzisti sono scesi in strada per essere ascoltati. Le scelte amministrative della Raggi, che ...Roma - "Anche oggi, dopo 5 anni, il Sindaco Virginia Raggi, rassicurando gli abitanti di Rocca Cencia, ha parlato solamente di ipotesi da seguire. Siamo ...Roma – Protesta degli ambulanti a Roma, che da questa mattina hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare , all’altezza di Ciampino, allestendo le bancarelle proprio sul Gra e m ...