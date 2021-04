Groenewegen | l’olandese riparte dal Giro d’Italia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Scontata la squalifica di nove mesi per quanto accaduto in occasione deldi Polonia 2020, Dylanripartirà dalle strade del prossimo, il cui inizio è previsto per l’8 maggio a Torino. Dylan: perché era stato squalificato? Lo scorso 5 agosto, a Katowice, in occasione di una tappa deldi Polonia, il corridore olandese della Jumbo-Wisma spinse a pochi metri dal traguardo contro le transenne il connazionale Fabio Jakobsen, che ha rischiato la vita e soltanto dopo una serie di interventi chirurgici è riuscito a di nuovo in bici in occasione deldi Turchia. Questa manovra maldestra costò auna squalifica di nove mesi e soprattutto critiche feroci da parte di tutto l’ambiente. Su di ...