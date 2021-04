Firenze | protesta davanti al consiglio regionale | “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd” Video

(Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr – Un secco “no” a ogni infiltrazione mafiosa e voglia di chiarezza assoluta suirecentemente emersi trae Partito Democratico in Toscana: questo ha portato le associazioniIdentitaria e Il Dirigibile – Spazio non conforme Valdera stamattina in via Cavour aalla sede deltoscano. Di Giulio (Identitaria): “No a Toscana postribolo di mafie” “Siamo qui perché la nostra Regione non deve diventare un postribolo di mafie e comitati d’affari”, ha dichiarato il responsabile diIdentitaria Saverio Di Giulio, “dall’indagine della direzione distrettuale antimafia emerge che lha messo le mani su molte imprese ...

Advertising

Mau_Zaccaria : RT @claudio_2022: Firenze, protesta davanti al consiglio regionale: “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd” - pier2856 : RT @claudio_2022: Firenze, protesta davanti al consiglio regionale: “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd” - GOENRI : RT @claudio_2022: Firenze, protesta davanti al consiglio regionale: “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd” - claudio_2022 : Firenze, protesta davanti al consiglio regionale: “Chiarire legami tra ‘ndrangheta e Pd”… - VinceIT : RT @IlPrimatoN: “Nonostante la gravità delle accuse, il Pd non sta fornendo risposte soddisfacenti ai cittadini toscani, ci sembra anzi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze protesta

- Nuovo presidio diin piazza della Signoria dei lavoratori del comparto handling, insieme al sindacato Usb, dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell' offerta ricevuta per l'acquisizione di Toscana ...Ladi Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non si ferma: a sigle compatte lanciano lo sciopero di lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore agricolo con presidio aper i lavoratori ...“E’ stato grande lo sconforto che mi ha assalito appresa la notizia – ha detto Monni - ma non per le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che in una terra così ricca non si possono e ...L’arcivescovo di Firenze chiede che da Comune e Prefettura (che si riuniranno giovedì) vengano fuori soluzioni chiare. «Un gruppo di persone che non rispetta le regole non può cacciare i frati» ...