Figliuolo diserta la trasparenza. Non si sa chi c’è nel suo staff. Neppure Palazzo Chigi ha ancora pubblicato il curriculum e i redditi di Draghi

Da chi è abituato ad essere talmente limpido con i propri interlocutori da mostrare ad ogni visita e incontro pubblico le tante medaglie che ha sul petto, forse ci si sarebbe aspettati qualcosina in più. E invece a distanza di quasi due mesi dalla sua nomina, il generale Francesco Paolo Figliuolo non si è distinto in fatto di trasparenza: la struttura commissariale per la gestione dell'emergenza Covid-19 ancora non specifica chi siano i soggetti che lavorano al fianco del generale, nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il primo marzo scorso al posto di Domenico Arcuri. TABULA RASA. Scorrendo ogni pagina del sito istituzionale si rimane piuttosto sorpresi: a distanza di quasi 60 giorni l'unico riferimento che si ritrova è l'organigramma. Uno schema piuttosto complesso e che annovera al suo interno diverse ...

