Consip | nel I trimestre 2021 valore degli acquisti effettuati pari a 3 | 7 miliardi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che nel primodelilattraverso i suoi strumenti (convenzioni, accordi quadro, mepa, sdapa) nell’ambito del Programma di razionalizzazioneche la società gestisce per conto del MEF è statoa 3,7di euro, +15,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. “Un’offerta ampia e differenziata che fa segnare, al 31 marzo, sempre più utilizzatori”, segnalain una nota. Le amministrazioni, con gli oltre 101mila centri di spesa abilitati al sistema, hanno concluso circa 156mila ordini d’acquisto (+9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) attraverso ...

Advertising

fattoquotidiano : Denis Verdini e Tiziano Renzi chiederanno il rito abbreviato nel procedimento nato da uno dei filoni della maxinchi… - CentroStudi_EL : Il Valore degli #acquisti delle #PA sugli strumenti di #eProcurement nel 1° trimestre 2021 è di 3,7 Mld € Dati di… - VienDalMare84 : RT @FroioPietro: Tiziano #Renzi ha chiesto il rito abbreviato nel processo #Consip Se sai di essere colpevole almeno lo sconto. #COVID?19… - PPicerni : RT @FroioPietro: Tiziano #Renzi ha chiesto il rito abbreviato nel processo #Consip Se sai di essere colpevole almeno lo sconto. #COVID?19… - annamariavasile : RT @FroioPietro: Tiziano #Renzi ha chiesto il rito abbreviato nel processo #Consip Se sai di essere colpevole almeno lo sconto. #COVID?19… -

Ultime Notizie dalla rete : Consip nel

QuiFinanza

ha reso noto cheprimo trimestre del 2021 il valore degli acquisti effettuati attraverso i suoi strumenti (convenzioni, accordi quadro, mepa, sdapa) nell'ambito del Programma di ...Duecento auto, di cui 35 ibride, acquisite attraverso un bando. Le Toyota Yaris sono state ...rinnovamento della flotta dei veicoli di servizio della Polizia Locale anche in futuro è ...(Teleborsa) - Consip ha reso noto che nel primo trimestre del 2021 il valore degli acquisti effettuati attraverso i suoi strumenti (convenzioni, accordi quadro, mepa, sdapa) nell'ambito del Programma.Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze relative a tutti gli edifici e strutture di competenza del Comune ...