CES 2022: la più grande fiera tecnologica del mondo si farà in formato fisico (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tra il 2020 e il 2021, è stato necessario annullare un gran numero di eventi tecnologici fisici o, nel migliore dei casi, renderli digitali per evitare un inutile rischio di contagio tra i partecipanti a causa della pandemia da COVID-19 in corso. Tuttavia ora si pensa al futuro e in queste ore è stato annunciato che il CES 2022 si farà fisicamente. Il provvedimento è stato annunciato dalla Consumer Technology Association (CTA), organizzatore dell'evento tecnologico annuale, e mira a dare tranquillità a espositori e partecipanti in un'edizione che, sicuramente, avrà misure rigorose per ridurre il contagio da COVID- 19 durante il suo sviluppo dal 5 all'8 gennaio 2022, con due giorni precedenti per eventi stampa il 3 e il 4. "Siamo lieti di tornare a Las Vegas, sede del CES per oltre 40 anni, e non vediamo l'ora di vedere molti volti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tra il 2020 e il 2021, è stato necessario annullare un gran numero di eventi tecnologici fisici o, nel migliore dei casi, renderli digitali per evitare un inutile rischio di contagio tra i partecipanti a causa della pandemia da COVID-19 in corso. Tuttavia ora si pensa al futuro e in queste ore è stato annunciato che il CESsifisicamente. Il provvedimento è stato annunciato dalla Consumer Technology Association (CTA), organizzatore dell'evento tecnologico annuale, e mira a dare tranquillità a espositori e partecipanti in un'edizione che, sicuramente, avrà misure rigorose per ridurre il contagio da COVID- 19 durante il suo sviluppo dal 5 all'8 gennaio, con due giorni precedenti per eventi stampa il 3 e il 4. "Siamo lieti di tornare a Las Vegas, sede del CES per oltre 40 anni, e non vediamo l'ora di vedere molti volti ...

Advertising

Eurogamer_it : Il #CES2022 si farà in formato fisico. - ValentinaInLA : Il CES tornerà a Las Vegas per L’ edizione 2021 che sarà sìa in presenza che digitale. CTA Return to Las Vegas fo… - Ces_Men46 : RT @AlessioPiana130: Il Team #VR46 in #MotoGP dal 2022 (con 2 posti garantiti da Dorna fino al 2026) grazie a fondi sauditi. La squadra, co… -

Ultime Notizie dalla rete : CES 2022 CES 2022: si torna a Las Vegas, tutti fisicamente in fiera Al momento attuale, stando ai dati divulgati dall'organizzazione, sono 1.000 le aziende che hanno confermato l'intenzione di partecipare al CES 2022 esponendo i propri prodotti: si segnalano i nomi ...

Ces 2022, di nuovo tutti in presenza a Las Vegas Parlare spesso di ritorno alla normalità ha spesso avuto il sapore amaro dell'utopia, ma in questo caso è un fatto molto concreto quello che siamo felici di raccontare: il CES 2022 torna in presenza nella sua sede naturale, a Las Vegas. Infatti è stata la Consumer Technology Association ad annunciare il ritorno ufficiale della popolarissima manifestazione nella capitale ...

CES 2022: si torna a Las Vegas, tutti fisicamente in fiera Hardware Upgrade CES 2022: la più grande fiera tecnologica del mondo si farà in formato fisico Tra il 2020 e il 2021, è stato necessario annullare un gran numero di eventi tecnologici fisici o, nel migliore dei casi, renderli digitali per evitare un inutile rischio di contagio tra i partecipant ...

Il CES torna a Las Vegas. La Consumer Technology Association ha annunciato che l'edizione 2022 della fiera tecnologica americana (5-8 gennaio) si svolgerà (col pubblico) nella città del Nevada ...

Al momento attuale, stando ai dati divulgati dall'organizzazione, sono 1.000 le aziende che hanno confermato l'intenzione di partecipare alesponendo i propri prodotti: si segnalano i nomi ...Parlare spesso di ritorno alla normalità ha spesso avuto il sapore amaro dell'utopia, ma in questo caso è un fatto molto concreto quello che siamo felici di raccontare: iltorna in presenza nella sua sede naturale, a Las Vegas. Infatti è stata la Consumer Technology Association ad annunciare il ritorno ufficiale della popolarissima manifestazione nella capitale ...Tra il 2020 e il 2021, è stato necessario annullare un gran numero di eventi tecnologici fisici o, nel migliore dei casi, renderli digitali per evitare un inutile rischio di contagio tra i partecipant ...La Consumer Technology Association ha annunciato che l'edizione 2022 della fiera tecnologica americana (5-8 gennaio) si svolgerà (col pubblico) nella città del Nevada ...