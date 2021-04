Centrodestra | chi soffia sul coprifuoco? I dubbi di Giubilei

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La vulgata di una contrapposizione sempre più accesa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni viene alimentata quotidianamente da articoli, presunti retroscena, rumors che in molte occasioni hanno lo scopo di trasmettere l’immagine di unspaccato e litigioso. È fisiologico che due partiti con oltre il 40% dei consensi e numerosi punti programmatici in comune abbiano talvolta attriti. Ma non bisogna dimenticare che Lega e FdI (con Forza Italia) governano insieme quindici regioni e migliaia di comuni. Ci sono alcuni dossier caldi (su tutti il Copasir) che dividono gli interessi di Salvini e Meloni e senzao l’assottigliamento della distanza in termini percentuali tra i rispettivi partiti nei sondaggi contribuisce a tenere vive le differenze. Peraltro una sana competizione all’interno delpuò essere positiva ...

Riguardo all'ordine del giorno sul coprifuoco non votato da Lega e FI "Se due partiti disono entrati al governo, è normale che vi siano atteggiamenti parlamentari trasta dentro e ...Ilè totalmente spaccato . Dunque, alle amministrative vincerà la linea responsabile del governo sposata da Salvini o la linea folle diancora pensa che il Covid - 19 si possa ...'Ricordo al capogruppo di Fdi che il Pdl in 5 anni investì per il verde solo un terzo di quello che ha investito in 3 anni il Movimento 5 Stelle' ...Come "centrodestra di governo" propongono una commissione di inchiesta sull'operato del ministero della Salute. La maggioranza non si spacca ...