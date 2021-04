Calcio | Inter | Mourinho ricorda l' impresa dell' Inter a Barcellona del 2010

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - Josésu Instagram l'a sua11 anni fa aquando in dieci uomini riuscì a conquistare l'accesso alla finale di Champions League. "Camp Nou. 28 Aprile. Il momento in cui adrenalina e felicità mi resero uno spr", scrive lo special one postando una foto dove corre al fischio finale. I nerazzurri persero 1-0 ma andarono in finale in virtùa vittoria per 3-1'andata e qualche settimana più tardi conquistarono il trofeo ai danni del Bayern Monaco.

