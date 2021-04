(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio Generale di Assotelecomunicazioni-ha approvato la proposta delMassimorelativa alladi presidenza per il biennio 2021-2023.e la suasaranno sottoposti al voto dell’assemblea dell’associazione, convocata per il 5 maggio. A fianco dellavoreranno i vice presidenti Andrea Antonelli (Almaviva Contact), Aldo Bisio (AD Vodafone Italia), Luigi De Vecchis (Huawei Italia), Alberto Calcagno (AD Fastweb), Alessandro Picardi (Executive Vice President – Chief Public Affairs Officer Tim), Jeffrey Hedberg (AD Wind Tre), Emanuele Iannetti (e AD Ericsson Telecomunicazioni), Elisabetta Ripa ...

DividendProfit : Asstel, approvata squadra presidente designato Sarmi -

Teleborsa

