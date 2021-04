Amici 20, Samuele crolla davanti a Veronica Peparini. Per il ballerino momento nerissimo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sale la tensione ad Amici 20. Quando mancano solo tre settimane alla fine del programma le gerarchie si sono delineate. Tutti gli occhi sono su Giulia Stabile ma, sotto la lente di ingrandimento c’è anche Samuele Barbetta. Nei giorni scorsi era scoppiato in lacrime sul divano. Colpa di una scenografia non riuscita. Un pianto a dirotto tanto che Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo. “Ho un’aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un’aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all’altezza”. Un carattere gentile che ha attirato le critiche di una parte dei telespettatori e costretto il papà di Samuele a intervenire. Nel messaggio papà Angelo aveva scritto: “Ora che sono uscite ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sale la tensione ad20. Quando mancano solo tre settimane alla fine del programma le gerarchie si sono delineate. Tutti gli occhi sono su Giulia Stabile ma, sotto la lente di ingrandimento c’è ancheBarbetta. Nei giorni scorsi era scoppiato in lacrime sul divano. Colpa di una scenografia non riuscita. Un pianto a dirotto tanto che Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo. “Ho un’aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un’aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all’altezza”. Un carattere gentile che ha attirato le critiche di una parte dei telespettatori e costretto il papà dia intervenire. Nel messaggio papà Angelo aveva scritto: “Ora che sono uscite ...

