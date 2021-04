Agnelli: “Non sapevo nulla dell’esame di Suarez” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il verbale di Andrea Agnelli in Procura: “Nedved mi disse che Suarez si era proposto con un sms. Ho scoperto dell’esame dai giornali” Repubblica ha svelato il verbale di Andrea Agnelli in Procura. Il direttore della Juventus è stato interrogato sul caso Suarez. “Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus“. “In quel periodo vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a Suarez. All’inizio di settembre fui informato che l’ingaggio di Suarez era di difficile realizzazione perché era risultato che lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il verbale di Andreain Procura: “Nedved mi disse chesi era proposto con un sms. Ho scopertodai giornali” Repubblica ha svelato il verbale di Andreain Procura. Il direttore della Juventus è stato interrogato sul caso. “Diricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus“. “In quel periodo vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a. All’inizio di settembre fui informato che l’ingaggio diera di difficile realizzazione perché era risultato che lo ...

