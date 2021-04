VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – VOIhotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall’estate 2021, una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della collezione leisure. Una scelta che permetterà di ridurre drasticamente gli sprechi, in primis l’utilizzo di plastica nelle strutture della catena alberghiera del Gruppo Alpitour.“VOIhotels si impegna da anni nella riduzione del proprio impatto ambientale, attraverso un percorso di certificazione GSTC, l’eliminazione della plastica monouso, l’utilizzo di materie KM0 e Bio, oltre a un programma di sensibilizzazione rivolto ai propri clienti per uno stile di vita più sostenibile e che prevede attività, materiale informativo e iniziative per la tutela dei mari e della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –, catena alberghiera del gruppo Alpitour e, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall’estate 2021, una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della collezione leisure. Una scelta che permetterà di ridurre drasticamente gli sprechi, in primis l’utilizzo di plastica nelle strutture della catena alberghiera del Gruppo Alpitour.“si impegna da anni nella riduzione del proprio impatto ambientale, attraverso un percorso di certificazione GSTC, l’eliminazione della plastica monouso, l’utilizzo di materie KM0 e Bio, oltre a un programma di sensibilizzazione rivolto ai propri clienti per uno stile di vita più sostenibile e che prevede attività, materiale informativo e iniziative per la tutela dei mari e della ...

Advertising

nestquotidiano : VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo - ItaliaNotizie24 : VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo - DirettaSicilia : VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo, - IlModeratoreWeb : VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo - - CorriereCitta : VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo -

Ultime Notizie dalla rete : VOIhotels Allegrini VOIhotels e Allegrini scelgono la sostenibilità La responsabilit sociale guida da sempre anche la selezione dei partner, che si distinguono per una visione comune: proprio per questo VOIhotels si affiancata ad Allegrini, storica azienda leader nel ...

Covid: Neos (Alpitour) entra nel programma Iata Travel Pass A VOIhotels, la catena alberghiera del Gruppo, e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, in un nuovo progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una linea di cortesia ...

VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo Qui News Valdicornia VOIhotels e Allegrini, sostenibilitá per i cosmetici in albergo ROMA (ITALPRESS) - VOIhotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una ...

VOIhotels e Allegrini, sostenibilità per i cosmetici in albergo L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

La responsabilit sociale guida da sempre anche la selezione dei partner, che si distinguono per una visione comune: proprio per questosi affiancata ad, storica azienda leader nel ..., la catena alberghiera del Gruppo, e, azienda specializzata nella produzione di amenities, in un nuovo progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una linea di cortesia ...ROMA (ITALPRESS) - VOIhotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.