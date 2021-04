Vierchowod: «Champions? La Juve deve lottare fino alla fine come Milan e Lazio» (Di martedì 27 aprile 2021) L’ex giocatore Vierchowod ha parlato della corsa Champions, dicendo la sua anche sulla impressione. Ecco le sue parole Pietro Vierchowod, ex giocatore di vari club di Serie A tra cui Juve e Roma, ha parlato a Tmw Radio della corsa Champions. «Se la Juventus continua così è difficile che rientri. Pareggiare a Firenze, perdere contro l’Atalanta e il Benevento non è da grande squadra. Questa Juve ha lasciato molto a desiderare. Il centrocampo fa pochissimo filtro e non è determinante come altri anni, in più Ronaldo non è così messo bene come altri anni. Dovrà lottare fino alla fine per entrare, così come Milan e Lazio. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) L’ex giocatoreha parlato della corsa, dicendo la sua anche sulla impressione. Ecco le sue parole Pietro, ex giocatore di vari club di Serie A tra cuie Roma, ha parlato a Tmw Radio della corsa. «Se lantus continua così è difficile che rientri. Pareggiare a Firenze, perdere contro l’Atalanta e il Benevento non è da grande squadra. Questaha lasciato molto a desiderare. Il centrocampo fa pochissimo filtro e non è determinantealtri anni, in più Ronaldo non è così messo benealtri anni. Dovràper entrare, così. ...

