Uomini e Donne, pioggia di critiche per Natalia Paragoni dopo i suoi racconti h0t! (video) (Di martedì 27 aprile 2021) Natalia Paragoni, ieri, nelle sue storie di Instagram ha raccontato quale fosse l'origine dei dolori muscolari alla cervicale. L'influencer ha dato "la colpa" al suo fidanzato Andrea Zelletta e alla loro intimità. Se dal web le confessioni di Natalia sono state accettate con ironia non è così per alcuni personaggi televisivi. L'opinionista Karina Cascella, la corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Buonocore e la ex tronista del dating show Jessica Antonini hanno criticato la cosa. Infatti, attraverso i loro profili Instagram hanno commentato negativamente l'accaduto. Beatrice ha chiesto: "Perché parlate del sess0 di coppia se è una cosa intima?" Con lei c'era anche Jessica che ha detto che è una cosa che tutti fanno e non c'è bisogno di raccontarlo ed ha terminato con: "La poraccitudine nel ..."

