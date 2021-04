Un anno senza Lino Apicella. Borrelli: “Per lui nessun murale, ma solo una piccola targa” (Di martedì 27 aprile 2021) Esattamente un anno fa moriva nel tentativo di inseguire dei rapinatori il poliziotto Lino Apicella. Alle 4 di questa notte, esattamente alla stessa ora di quel tragico impatto che gli costò la vita a soli 37 anni, i colleghi della questura di Napoli si sono recati sul luogo della tragedia – calata Capodichino a Napoli- L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Esattamente unfa moriva nel tentativo di inseguire dei rapinatori il poliziotto. Alle 4 di questa notte, esattamente alla stessa ora di quel tragico impatto che gli costò la vita a soli 37 anni, i colleghi della questura di Napoli si sono recati sul luogo della tragedia – calata Capodichino a Napoli- L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

reportrai3 : «A marzo, senza dispositivi - non avevamo le mascherine, non sapevamo nulla del virus, non avevamo i tamponi - son… - RobertoBurioni : 'Dopo un anno di sacrifici, più di 140ml di americani hanno ricevuto il vaccino. I loro pericoli sono diminuiti. [.… - DSantanche : Lo scorso anno in piena pandemia senza #vaccini i #ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche al chiuso, ora n… - stefee_ : RT @SRumple_: Ma può la trama adeguarsi al carattere e alla natura dei personaggi e non viceversa? Perchè quest'anno in particolare è la sa… - GabrieMariste : RT @cris_cersei: Cioè state dicendo che gli anziani sono ancora RINCHIUSI senza poter vedere i propri cari, da UN ANNO? E che tutti se ne f… -

Ultime Notizie dalla rete : anno senza La Superleague, gli Omnibus a cavalli e il misoneismo ... senza il benestare della UEFA e delle Leghe nazionali, ci ha molto appassionato. Sicuramente ... mentre la Champions leugue di quest'anno gestita dalla UEFA, ha proposto anche partite come Krasnodar - ...

Orsero rinnova la partnership con Autogrill ... la Frutta da Bere: spremute 100% naturali, lavorate a freddo grazie alla tecnologia HPP e confezionate senza aggiunta di coloranti, aromi, acqua o zucchero. "Dopo il grande successo dell'anno ...

Un anno senza Matilde 'Margherita silenziosa': un dono alla scuola per ricordarla LA NAZIONE Buone ragioni per cambiare l'imposta su successioni e donazioni L’Italia è tra i Paesi al mondo con la più bassa tassazione sulle eredità e nei prossimi dieci anni molti patrimoni rimarranno senza eredi. Una proposta della Fondazione Italia Sociale punta a agevola ...

La Superleague, gli Omnibus a cavalli e il misoneismo Per una settimana, l’idea che alcune delle principali squadre europee fondassero una nuova competizione calcistica, senza il benestare della UEFA e delle Leghe nazionali, ci ha molto ...

...il benestare della UEFA e delle Leghe nazionali, ci ha molto appassionato. Sicuramente ... mentre la Champions leugue di quest'gestita dalla UEFA, ha proposto anche partite come Krasnodar - ...... la Frutta da Bere: spremute 100% naturali, lavorate a freddo grazie alla tecnologia HPP e confezionateaggiunta di coloranti, aromi, acqua o zucchero. "Dopo il grande successo dell'...L’Italia è tra i Paesi al mondo con la più bassa tassazione sulle eredità e nei prossimi dieci anni molti patrimoni rimarranno senza eredi. Una proposta della Fondazione Italia Sociale punta a agevola ...Per una settimana, l’idea che alcune delle principali squadre europee fondassero una nuova competizione calcistica, senza il benestare della UEFA e delle Leghe nazionali, ci ha molto ...