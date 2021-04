Udinese | infortunio per Nestorovski I tempi di recupero

(Di martedì 27 aprile 2021) L’attaccante macedone Ilijasi è infortunato al ginocchio ed è stato sottoposto ad un intervento a Villa Stuart Niente finale di stagione per Ilija. Ma probabilmente l’attaccante macedone non ci sarà nemmeno all’inizio della prossima. L’per il giocatore dell’è uno di quelli più gravi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e almeno 6 mesi di stop. La disperazione diè dovuta però soprattutto ad un altro fatto: per la prima volta la sua Macedonia si è qualificata agli Europei e lui non potrà far parte della spedizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'attaccante dell'è infatti stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un graveoccorsogli in allenamento. L'ex Palermo ha riportato la rottura del legamento crociato ...
Udinese, Ilija Nestorovski riserva ai social il suo dispiacere di non partecipare all'Europeo con la Macedonia del Nord ...