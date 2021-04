Santoro torna in tv ed è subito revival: «Non mi sento un reduce. La Rai esiste? Ora fanno l’1% senza porsi il problema» (Di martedì 27 aprile 2021) Michele Santoro, Otto e Mezzo Carico a pallettoni, dopo due anni di assenza dalla tv. Desideroso di esserci ancora e di dire la sua ma anche un po’ malinconico, fuori dal suo tempo d’oro (indubbiamente quello dell’antiberlusconismo). Michele Santoro è apparso ieri sera su La7, ospite ad Otto e Mezzo, con un ritorno capace lì per lì di incuriosire ma in realtà legato a toni ed argomentazioni per nulla inedite. Dalle frecciate alla Rai alla retorica su se stesso come personaggio scomodo, il giornalista ha ripercorso alcuni “cavalli di battaglia”. “La tv mi manca e mi sento ancora capace di fornire qualche contributo. Forse un personaggio come il mio è un po’ difficile da governare in questo contesto in cui sembra dominare una sorta di conformismo che si stende sulla tv come una cortina di fumo“ ha attaccato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 aprile 2021) Michele, Otto e Mezzo Carico a pallettoni, dopo due anni di asdalla tv. Desideroso di esserci ancora e di dire la sua ma anche un po’ malinconico, fuori dal suo tempo d’oro (indubbiamente quello dell’antiberlusconismo). Micheleè apparso ieri sera su La7, ospite ad Otto e Mezzo, con un ritorno capace lì per lì di incuriosire ma in realtà legato a toni ed argomentazioni per nulla inedite. Dalle frecciate alla Rai alla retorica su se stesso come personaggio scomodo, il giornalista ha ripercorso alcuni “cavalli di battaglia”. “La tv mi manca e miancora capace di fornire qualche contributo. Forse un personaggio come il mio è un po’ difficile da governare in questo contesto in cui sembra dominare una sorta di conformismo che si stende sulla tv come una cortina di fumo“ ha attaccato ...

