Rivoluzione in F1: sprint race al sabato, 100 chilometri che assegnano punti (Di martedì 27 aprile 2021) di Leo Turrini Servirà la prova del budino. Prima mangiare, poi giudicare. Perché è una Rivoluzione, quella che la Formula Uno avvierà dalla prossima estate: a titolo sperimentale, in tre Gran Premi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) di Leo Turrini Servirà la prova del budino. Prima mangiare, poi giudicare. Perché è una, quella che la Formula Uno avvierà dalla prossima estate: a titolo sperimentale, in tre Gran Premi ...

Advertising

askanews_ita : Rivoluzione in Formula 1, via alle gare sprint - bandierascacch1 : Rivoluzione in #F1: nasce ufficialmente la Sprint Race del sabato. I dettagli di questo nuovo format, che verrà spe… - BKTPGroup : #Sorrento. Porto, sprint sul progetto di restyling: rivoluzione da 16 milioni - Metropolis Sorrento. Porto, sprint… -