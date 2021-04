Resident Evil Village, horror e azione verranno bilanciati: un video spiega come – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 aprile 2021) Resident Evil Village proverà a bilanciare le componenti horror e action nel migliore dei modi, e il nuovo Video di Game Informer ci spiega come.. Resident Evil Village proverà a bilanciare horror e azione al meglio, sintetizzando l’esperienza maturata finora con la serie: il Video di Game Informer spiega quale sarà il punto d’incontro di queste diverse anime. In attesa di provare la demo finale di Resident Evil Village, che sarà disponibile per una settimana a partire dal 2 maggio, ecco dunque un’analisi approfondita delle meccaniche che hanno caratterizzato finora il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021)proverà a bilanciare le componentie action nel migliore dei modi, e il nuovodi Game Informer ci..proverà a bilanciareal meglio, sintetizzando l’esperienza maturata finora con la serie: ildi Game Informerquale sarà il punto d’incontro di queste diverse anime. In attesa di provare la demo finale di, che sarà disponibile per una settimana a partire dal 2 maggio, ecco dunque un’analisi approfondita delle meccaniche che hanno caratterizzato finora il ...

