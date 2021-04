Prete pedofilo | la vittima questa volta è un insospettabile

Leggi su chenews

(Di martedì 27 aprile 2021) Unè stato arrestato con l’accusa di pedofilia. L’uomo avrebbe perpetrato i propri abusi su delle vittime insospettabili. Non è la primache ci troviamo a raccontare la storia, purtroppo, di unperò la storia è davvero agghiacciante e si svolge a Piazza Armerina, un piccolo comune di 21mila anime in provincia di Enna, in Sicilia. L’uomo è stato arrestato con la pesante accusa di abuso su minori dalla squadra mobile di Enna. A quanto pare gli abusi in questione sarebbero avvenuti su dei giovani che erano stati affidati a lui in passato. Proprio quest’ultima componente renderebbe l’accusa ancora più pesante visto il suo compito e la sua autorità sui ragazzi in quel momento. Ilha cominciato quando era ...