Pnrr | Draghi | debito pubblico si ridurrà se rilanciamo crescita

(Di martedì 27 aprile 2021) "La riforma del fisco fa parte di quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano, devono accompagnarne l'attuazione. La riforma fiscale è tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Draghi

I progetti legati all'alta velocità contenuti nel'non sono progetti vecchi, ma estremamente innovativi'. Lo ha assicurato il premier Mario, intervenendo alla Camera, ricordando che 'il Piano e il Fondo Complementare prevedono ...Ribadisco che per questa misura - ha spiegato- , trae Fondo complementare, sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo". "Per il futuro, il ...Roma, 27 apr. (askanews) - 'La riforma del fisco fa parte di quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni ...Nella sua la replica il premier ricorda le priorità del piano da 248 miliardi di euro: riparare i danni creati dalla pandemia; poi digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. e ancora inve ...