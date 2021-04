Pfas, 15 persone e società rinviate a giudizio a Vicenza per avvelenamento delle acque, disastro colposo e inquinamento ambientale (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà la Corte d’assise di Vicenza, considerata la gravità dei reati contestati, ad occuparsi dell’inquinamento causato dalla Miteni di Trissino. Si tratta di uno dei presunti più gravi disastri ecologici avvenuti a Nordest, ma con pochi precedenti al mondo, per lo scarico, continuato per anni, di sostanze perfluoroalchiliche altamente tossiche per l’organismo, meglio conosciute come Pfas, sostanze usate nell’industria per rendere resistenti all’acqua tessuti, carta e contenitori per alimenti. Sono finite nella falda che scorre sotto buona parte del Veneto, in particolare nelle province di Vicenza, Padova e Verona. I danni riguardano decine di migliaia di persone. Il giudice per le indagini preliminari Roberto Venditti ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio dei sostituti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Sarà la Corte d’assise di, considerata la gravità dei reati contestati, ad occuparsi dell’causato dalla Miteni di Trissino. Si tratta di uno dei presunti più gravi disastri ecologici avvenuti a Nordest, ma con pochi precedenti al mondo, per lo scarico, continuato per anni, di sostanze perfluoroalchiliche altamente tossiche per l’organismo, meglio conosciute come, sostanze usate nell’industria per rendere resistenti all’acqua tessuti, carta e contenitori per alimenti. Sono finite nella falda che scorre sotto buona parte del Veneto, in particolare nelle province di, Padova e Verona. I danni riguardano decine di migliaia di. Il giudice per le indagini preliminari Roberto Venditti ha accolto la richiesta di rinvio adei sostituti ...

