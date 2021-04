Oscar, la cerimonia è oggetto di proteste che non vi aspettereste (Di martedì 27 aprile 2021) I pendolari di Los Angeles contro la cerimonia di premiazione degli Oscar. Ecco quali sono le motivazioni di questa contrapposizione. cerimonia Oscar – polemiche (Google immagini)Non per la qualità delle pellicole, o per i messaggi socio-politici, né per il carisma di divi e dive del cinema. Per niente di tutto questo gli Oscar 2021 sono stati oggetto di critiche. A sollevare le voci di protesta non sono stati personaggi pubblici o addetti ai lavori. Bensì, i pendolari dell’area metropolitana di Los Angeles, specialmente i più fragili. La cerimonia di premiazione ha infatti avuto luogo in una location ricercata e particolarmente innovativa: la Union Station. É stata questa la ragione che ha scatenato le polemiche. La viabilità dei trasporti non è ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021) I pendolari di Los Angeles contro ladi premiazione degli. Ecco quali sono le motivazioni di questa contrapposizione.– polemiche (Google immagini)Non per la qualità delle pellicole, o per i messaggi socio-politici, né per il carisma di divi e dive del cinema. Per niente di tutto questo gli2021 sono statidi critiche. A sollevare le voci di protesta non sono stati personaggi pubblici o addetti ai lavori. Bensì, i pendolari dell’area metropolitana di Los Angeles, specialmente i più fragili. Ladi premiazione ha infatti avuto luogo in una location ricercata e particolarmente innovativa: la Union Station. É stata questa la ragione che ha scatenato le polemiche. La viabilità dei trasporti non è ...

