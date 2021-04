Omicidio del piccolo Evan, scarcerata la madre: Letizia Spatola ai domiciliari (Di martedì 27 aprile 2021) Omicidio del piccolo Evan, scarcerata la madre. La donna ed il compagno, Salvatore Blanco, devono rispondere di Omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia in relazione alla del bambino, avvenuta il 17 agosto del 2020. Per l’uomo, al momento detenuto al carcere di Cavadonna, la Procura di Siracusa avrebbe chiesto la perizia psichiatrica. Ci sono aggiornamenti sul caso dell’Omicidio del piccolo Evan Lo piccolo. Il giudice ha concesso gli arresti domiciliari a Letizia Spatola, la mamma del bimbo morto a soli 21 mesi al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.. La donna, finora detenuta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, è accusata, insieme al compagno ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 27 aprile 2021)della. La donna ed il compagno, Salvatore Blanco, devono rispondere divolontario e maltrattamenti in famiglia in relazione alla del bambino, avvenuta il 17 agosto del 2020. Per l’uomo, al momento detenuto al carcere di Cavadonna, la Procura di Siracusa avrebbe chiesto la perizia psichiatrica. Ci sono aggiornamenti sul caso dell’delLo. Il giudice ha concesso gli arresti, la mamma del bimbo morto a soli 21 mesi al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.. La donna, finora detenuta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, è accusata, insieme al compagno ...

Advertising

amnestyitalia : Se non fossero intervenuti dei passanti e la dinamica non fosse stata filmata, non sappiamo quale esito avrebbe avu… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il camorrista Giugliano, libero perché “dissociato”, scriveva sul “Riformista” lettere strazian… - MG14057704 : @Giampie47326561 @Agenzia_Ansa @g_giuseppina @ItalyExpo2020 @ItalyMFA Oh certo che c'è, l'accusa di omicidio, ma ne… - cri95912308 : @Frab451 @Libero_official ...Un uomo viene seccato sul divano... ma si può descrivere un omicidio con un frase del genere??? - ElisabettaIori3 : RT @amnestyitalia: Se non fossero intervenuti dei passanti e la dinamica non fosse stata filmata, non sappiamo quale esito avrebbe avuto la… -