Natuzza | lutto gravissimo e improvviso per la famiglia

(Di martedì 27 aprile 2021) Untanto doloroso quantoha colpito ladella nota misticaEvolo, la “Serva di Dio” scomparsa nel 2009.– Serva di Dio (Pexels – Irina Anastasiu)É scomparso improvvisamente, verosimilmente per un attacco cardiaco, Antonio Nicolace, uno dei figli diEvolo, probabilmente quello più noto tra i cinque e più mediaticamente vicino alla nota mistica cristiana calabrese. L’uomo stava lavorando i campi a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. L’arrivo dei soccorritori sanitari è arrivata quando Nicolace giaceva già al suolo senza vita. La terra non era stata la sua unica passione: il 73enne era in pensione, dopo anni passati nell’amministrazione provinciale. Ma praticava la scultura e seguiva, interpretava e dirigeva le commedie ...

E' morto, probabilmente a causa di un malore, Antonio Nicolace (73 anni), uno dei figli di Natuzza Evolo (la mistica di Paravati). Nicolace era in campagna dove stava effettuando dei lavori quando è stato improvvisamente ha perso la vita, forse per un infarto. Inutili i soccorsi, il decesso ...