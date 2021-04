MotoGP, Beirer: 'Dovizioso non interessa più alla KTM' (Di martedì 27 aprile 2021) Il campionato 2021 di MotoGP è iniziato senza Andrea Dovizioso ( qui le parole di Massimo Rivola su di lui ) che si era preso un anno sabbatico in attesa di ricevere una proposta interessante in vista ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) Il campionato 2021 diè iniziato senza Andrea( qui le parole di Massimo Rivola su di lui ) che si era preso un anno sabbatico in attesa di ricevere una propostante in vista ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Beirer: “#Dovizioso non interessa più alla #KTM” - OA_Sport : #MotoGP, Pit Beirer: “Andrea #Dovizioso non è una opzione per KTM in vista del 2022” - infoitsport : MotoGP 2021, Beirer (KTM): 'Nessuna clausola per la MotoGP con Gardner' - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Pit Beirer: 'Con Acosta e Fernandez abbiamo rischiato, ora sono sorprese': 'Affidare quelle responsabilità a piloti così g… - AndyRemo48 : RT @gponedotcom: Pit Beirer: 'Con Acosta e Fernandez abbiamo rischiato, ora sono sorprese': 'Affidare quelle responsabilità a piloti così g… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Beirer MotoGP, Beirer: 'Dovizioso non interessa più alla KTM' MotoGP: Binder al top nella 'tana' di Oliveira Ecco la spiegazione Beirer ha aggiunto: ' In MotoGP è in atto un cambio generazionale. Quindi siamo proiettati a pensare dove porterà il futuro e chi ...

Quella (s)volta che: Zarco e una carriera che non lascia indifferenti ...4 km/h nelle quarte libere del GP Qatar - poi la testa della classifica della MotoGP. È stato un ... 'L'obiettivo era finire la stagione e rimanere professionali fino alla fine invece Pit Beirer, il ...

MotoGP 2021, Beirer (KTM): "Nessuna clausola per la MotoGP con Gardner" Moto.it MotoGP, Beirer: “Dovizioso non interessa più alla KTM” Il direttore sportivo della Casa austriaca ha spiegato quali sono i prossimi obiettivi, motivo per cui non rientra nella lista dei candidati il forlivese ...

Arriva un 'no' per Andrea Dovizioso La KTM si chiama fuori per Dovizioso. Da parte della KTM non ci sarà più alcun tentativo di ingaggiare Andrea Dovizioso. Lo ha assicurato Pit Beirer, numero uno del team austriaco. "È resterà un amico ...

: Binder al top nella 'tana' di Oliveira Ecco la spiegazioneha aggiunto: ' Inè in atto un cambio generazionale. Quindi siamo proiettati a pensare dove porterà il futuro e chi ......4 km/h nelle quarte libere del GP Qatar - poi la testa della classifica della. È stato un ... 'L'obiettivo era finire la stagione e rimanere professionali fino alla fine invece Pit, il ...Il direttore sportivo della Casa austriaca ha spiegato quali sono i prossimi obiettivi, motivo per cui non rientra nella lista dei candidati il forlivese ...La KTM si chiama fuori per Dovizioso. Da parte della KTM non ci sarà più alcun tentativo di ingaggiare Andrea Dovizioso. Lo ha assicurato Pit Beirer, numero uno del team austriaco. "È resterà un amico ...