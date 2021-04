“Love comes back to me”, ballad di Jaboni in chiave elettropop (Di martedì 27 aprile 2021) Il videoclip, diretto da Stefano Teofili, che accompagna il singolo vede la scelta stilistica del bianco e nero “Love comes back to me”, per Gil Produzioni, è il primo singolo in inglese dell’intenso cantautore Jaboni in radio e in digitale dal 16 aprile accompagnato dal videoclip. Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto di attese e distanze ma anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogni nuovo incontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sara? accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perche? e? un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e citta? diverse ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021) Il videoclip, diretto da Stefano Teofili, che accompagna il singolo vede la scelta stilistica del bianco e nero “to me”, per Gil Produzioni, è il primo singolo in inglese dell’intenso cantautorein radio e in digitale dal 16 aprile accompagnato dal videoclip. Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto di attese e distanze ma anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogni nuovo incontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sara? accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perche? e? un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e citta? diverse ...

