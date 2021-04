Lega | Ciacciarelli | virus su treni e autobus | Zingaretti deve aumentare controlli

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “È ormai un fatto conclamato: ilviaggia su bus ea Roma, Frosinone e nelle altre province del Lazio. I Nas della capitale e del comune capoluogo hanno dimostrato cio’ riscontrando tracce di Covid su pulsanti e maniglie dei mezzi di trasporto regionale: bus e.” “Quanto sta emergendo nel Lazio non e’ affatto una sorpresa. Il Covid si diffonde soprattutto nell’ambito del trasporto regionale come hanno stabilito i Nas.” “Occorre quindi un controllo concreto sull’aumento del numero di mezzi Cotral, una verifica sull’effettivo distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico locale, eventualmente anche misurazione della temperatura degli studenti prima di farli salire sui bus, o in alternativa l’esibizione del certificato che attesti la negativita’ al tampone Covid-19; una convenzione con il privato per l’utilizzo di ...