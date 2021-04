La squadra è spremuta | Pioli fatica a rianimarla | ora serve un piano B

(Di martedì 27 aprile 2021) I meriti di Stefanonel miglioramento del Milan rispetto alle ultime stagioni sono incancellabili, e non basterà un finale di campionato accidentato per metterli in discussione. Preparato, ...

Detto questo, è evidente che Pioli stia faticando a distillare dalla squadra le ultime gocce di energia: la rosa sembra stanca in molti elementi chiave (Kessie e i centrali, solo per fare qualche ...