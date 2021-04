Isola 2021 | Ilary Blasi una furia contro Gilles e poi gli dice «E’ tutta colpa tua»

(Di martedì 27 aprile 2021) Quest’anno L’dei famosi sta dando problemi ai concorrenti naufraghi forse più degli altri anni. Molti sono gli infortuni che si stanno verificando, quello ad Elisa Isoardi, quello ad Angela Milillo e la stessa Iva Zanicchi si è rivoltatai naufraghindo: “I naufraghi non valgono una cippa … Questi qui dell’, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino” e, infine, ha detto: “Ho sentito Cristiano Malgioglio, mi ha detto che vorrebbe andare sull’. Io lo propongo. Vediamo..”. Anche, in più di un’occasione, li ha criticatindo loro che sono i peggiori naufraghi di tutte le edizioni.non ...

Advertising

fattoquotidiano : Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - ilpost : La storia del guardiano di Budelli, che lascerà l’isola dopo 32 anni - LaStampa : L’isola dei famosi, eliminata definitivamente Vera Gemma - Granma_it : RT @Granma_it: Hanno cominciato a circolare foto di persone, alcune cubane e altre straniere, che paragonavano il blocco economico commerci… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

La cornice? Due ampi dehors in zona, per rilassarsi in sicurezza nel cuore di Milano. (D. G.) Osteria con vista della Terrazza Triennale Osteria con Vista è il "non - luogo" dove prendersi un ...dei Famosi/ Diretta e eliminato: Manuela, Ubaldo, Miryea, Ciufoli nominati "Alla sede di Nyon" (sulle note di Alla Fiera dell'est di Angelo Branduardi) Alla sede di Nyon (1) / un grande ...Ne ha fatta parecchia di strada il cane conteso a Pantelleria a suon di diffide e messe in mora inviate, per conto di ...Alla terza bocciatura da parte del pubblico, Vera Gemma abbandona (purtroppo) «L’isola dei famosi». Sconfitta al televoto da Fariba Tehrani, la figlia d’arte, tra le protagoniste dell’edizione, saluta ...