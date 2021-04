In Station 19 e Grey’s Anatomy 17 del 27 aprile le conseguenze della morte di DeLuca | trama e promo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) Con gli episodi di19 e17 del 27, in onda in prima visione assoluta per l’Italia su Fox, le trame di entrambe le serie pongono al centro il lutto per ladel personaggio di(Giacomo Gianniotti). Dopo aver braccato e consegnato alla polizia la trafficante Opal, il giovane chirurgo è morto al Grey Sloan Memorial Hospital per le ferite che la donna gli ha inferto, nonostante l’operazione eseguita da Teddy e Owen fosse inizialmente riuscita. Il lutto per ladiinforma entrambi gli episodi di19 e17 del 27: da un lato la sorella Carina (Stefania Spampinato) sprofonda nella disperazione più cupa, ...