I film d’animazione in uscita su Netflix dal 26 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Novità arrivano sulla piattaforma Netflix con l’aggiunta di film di animazione nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio. Scopriamo insieme tutte le uscite. Interessanti novità riguardano la piattaforma Netflix, con l’uscita nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio di alcuni film di animazione che sicuramente piaceranno molto al pubblico. Per chi infatti è Leggi su youmovies (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Novità arrivano sulla piattaformacon l’aggiunta didi animazione nella settimana dal 26al 2 maggio. Scopriamo insieme tutte le uscite. Interessanti novità riguardano la piattaforma, con l’nella settimana dal 26al 2 maggio di alcunidi animazione che sicuramente piaceranno molto al pubblico. Per chi infatti è

Advertising

DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe del film Disney e Pixar #Soul per aver vinto 2 Academy Awards nelle categorie… - kitsunelabijou : @valeria_0507 Si lo so, era per generalizzare anche per i film d’animazione hahaha ???? - drAl3pult : RT @SayMeyMey: Stanotte ci sono gli Oscars, sto crollando di sonno quindi non ce la faró a vederli, ma lascio la mia preghierina per Wolfwa… - Valebi98 : RT @RollingStoneita: #soul è il miglior film d'animazione agli #Oscars2021 #oscars - xglownyc : non ho visto mezzo film di quelli candidati agli oscar quest’anno, con la scusa che i cinema sono chiusi però feli… -