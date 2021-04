Harry non tornerà a Londra per l’inaugurazione della statua di mamma Diana? (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo l’esperto reale Russell Myers, il principe Harry sarebbe rimasto così scioccato dalla gelida accoglienza ricevuta dalla royal family ai funerali di Filippo d’Edimburgo, che pur di non incontrare di nuovo gli augusti parenti potrebbe decidere di non tornare a Londra quando sarà inaugurata, il prossimo primo luglio, la statua di mamma Diana a Kensington Palace. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo l’esperto reale Russell Myers, il principe Harry sarebbe rimasto così scioccato dalla gelida accoglienza ricevuta dalla royal family ai funerali di Filippo d’Edimburgo, che pur di non incontrare di nuovo gli augusti parenti potrebbe decidere di non tornare a Londra quando sarà inaugurata, il prossimo primo luglio, la statua di mamma Diana a Kensington Palace.

Advertising

Lvmbowski : Harry Maguire, che non a caso è anche il giocatore più perculato. Un dato su tutti: 4.23 duelli aerei vinti p/90, c… - GOLD3NH4RRY : RT @bxhs93: “harry non ha ere brutte” bro quest’era esiste - Martina87736209 : RT @cardiopatyna: VI RICORDO CHE NEL 2011 LOUIS HA DETTO CHE NON AVEVA MAI VISTO HARRY CON UN VESTITO COME SE AVESSE VOLUTO VEDERLO E ADESS… - Martina87736209 : RT @tommoxmood: ??SE SEI UNX HARRIES FERMATI QUA E CONDIVIDI?? non hai ancora mangiato oggi? allora ti va di mangiare qualcosa con harry?… - caso91236073 : qui per ricordare che la sessualità di Harry Styles non ci deve interessare e gli è permesso stare con chi cazzo vu… -