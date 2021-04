F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Portogallo. Solo 2 vittorie per il Cavallino Rampante in terra lusitana! (Di martedì 27 aprile 2021) Domenica a Portimao andrà in scena il terzo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Il Gran Premio di Portogallo non era stato previsto nel calendario originario, ma la cancellazione dei GP di Cina e Vietnam, seppur per ragioni completamente differenti, ha fatto venire meno la prevista trasferta asiatica primaverile. Di conseguenza, Liberty Media ha deciso di rispolverare nuovamente l’appuntamento lusitano. Andiamo dunque a scoprire quali sono i precedenti della Ferrari in questa gara, dove il Cavallino Rampante non ha grande tradizione, essendosi imposto Solo 2 volte. Le due vittorie sono peraltro consecutive e, incredibilmente sono passate in secondo piano a causa delle polemiche generate da quanto accaduto in pista. Nel 1989 primeggiò Gerhard Berger, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Domenica a Portimao andrà in scena il terzo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Il Gran Premio dinon era stato previsto nel calendario originario, ma la cancellazione dei GP di Cina e Vietnam, seppur per ragioni completamente differenti, ha fatto venire meno la prevista trasferta asiatica primaverile. Di conseguenza, Liberty Media ha deciso di rispolverare nuovamente l’appuntamento lusitano. Andiamo dunque a scoprire quali sono iin questa gara, dove ilnon ha grande tradizione, essendosi imposto2 volte. Le duesono peraltro consecutive e, incredibilmente sono passate in secondo piano a causa delle polemiche generate da quanto accaduto in pista. Nel 1989 primeggiò Gerhard Berger, ...

