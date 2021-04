F1, approvato il format della sprint race (Di martedì 27 aprile 2021) È stato ufficialmente approvato il nuovo format del weekend di gara della F1, con la sprint race del sabato. La nuova formula esordirà in tre dei Gran Premi della stagione in corso. Le sedi non sono ancora state comunicate, ma si tratterà di due circuiti europei e uno extraeuropeo. sprint race: ecco il regolamento La sprint race si correrà di sabato, in seguito ad una sessione di prove libere. Il venerdì pomeriggio si svolgeranno tre sessioni di qualifiche per definire la griglia di partenza. Il tracciato avrà una lunghezza di 100km. La prova assumerà la denominazione di sprint Qualifying e l’ordine di arrivo stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio. Inoltre il podio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) È stato ufficialmenteil nuovodel weekend di garaF1, con ladel sabato. La nuova formula esordirà in tre dei Gran Premistagione in corso. Le sedi non sono ancora state comunicate, ma si tratterà di due circuiti europei e uno extraeuropeo.: ecco il regolamento Lasi correrà di sabato, in seguito ad una sessione di prove libere. Il venerdì pomeriggio si svolgeranno tre sessioni di qualifiche per definire la griglia di partenza. Il tracciato avrà una lunghezza di 100km. La prova assumerà la denominazione diQualifying e l’ordine di arrivo stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio. Inoltre il podio ...

