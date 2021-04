Draghi si impegna per la banda larga (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – . Il presidente del consiglio, oggi nella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan, ha spiegato che, per quanto riguarda questo tema, nel Pnrr ci sono “6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G”. “L’obiettivo del governo è portare entro il 2026 L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Chiusa ogni attività produttiva non necessaria Conte non molla sul Mes Berlusconi garantisce che la coalizione resterà unita Conte commemora le vittime di Amatrice Il nuovo Dpcm fa saltare la visita di Conte in Abruzzo Per Conte la sfida è un futuro sostenibile Leggi su webmagazine24 (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – . Il presidente del consiglio, oggi nella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan, ha spiegato che, per quanto riguarda questo tema, nel Pnrr ci sono “6,31 miliardi per le reti ultraveloci, lae il 5G”. “L’obiettivo del governo è portare entro il 2026 L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Chiusa ogni attività produttiva non necessaria Conte non molla sul Mes Berlusconi garantisce che la coalizione resterà unita Conte commemora le vittime di Amatrice Il nuovo Dpcm fa saltare la visita di Conte in Abruzzo Per Conte la sfida è un futuro sostenibile

Advertising

Open_gol : La maggioranza «impegna il governo a valutare l’aggiornamento delle decisioni prese» - GiammarcoRubino : #Draghi si impegna a rivedere il coprifuoco già da maggio. Grazie al #Centrodestra presto una delle più grandi viol… - nonstop9981 : Recovery.... Draghi impegna ad un ingente debito gli ITALIANI senza sentire in tempo il Parlamento, Draghi non vota… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Per il Superbonus, tra Pnrr e Fondo complementare, previsti oltre 18 miliardi. Il Governo si impegna ad inserire… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Per il Superbonus, tra Pnrr e Fondo complementare, previsti oltre 18 miliardi. Il Governo si impegna ad in… -