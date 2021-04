Donnarumma se la ride dopo Lazio-Milan: la rabbia dei tifosi sui social (Di martedì 27 aprile 2021) Donnarumma è finito al centro delle critiche per il suo comportamento post partita di ieri sera. “Scarso attaccamento alla causa” è l’accusa Il portiere del Milan Gigio Donnarumma è finito nel girone delle critiche dopo la sonora sconfitta incassata dai Diavoli in casa della Lazio. Un risultato che complica certamente la corsa Champions. Il portiere rossonero è stato immortalato dalle telecamere di Sky mentre a fine partita dopo il ko per 3-0 ride e scherza con l’ex compagno Pepe Reina. I tifosi del Milan si sono subito scagliati contro il giovane portiere, infastiditi dal suo atteggiamento. L’accusa mossa contro Donnarumma è di scarso attaccamento alla causa: “Ma come — si legge nei commenti su Facebook, ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021)è finito al centro delle critiche per il suo comportamento post partita di ieri sera. “Scarso attaccamento alla causa” è l’accusa Il portiere delGigioè finito nel girone delle critichela sonora sconfitta incassata dai Diavoli in casa della. Un risultato che complica certamente la corsa Champions. Il portiere rossonero è stato immortalato dalle telecamere di Sky mentre a fine partitail ko per 3-0e scherza con l’ex compagno Pepe Reina. Idelsi sono subito scagliati contro il giovane portiere, infastiditi dal suo atteggiamento. L’accusa mossa controè di scarso attaccamento alla causa: “Ma come — si legge nei commenti su Facebook, ...

