Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? "Si starebbe frequentando un noto imprenditore turco" (Di martedì 27 aprile 2021) Tra Can Yaman e Diletta Leotta la relazione sembra sia ormai arrivata al capolinea. Dopo la partenza dell'attore per far ritorno in Turchia, la coppia non è apparsa più insieme e nemmeno si è lasciata qualche dedica a distanza. Negli scorsi mesi, Can Yaman spesso lasciava qualche scatto della giornalista sui suoi social, anche se … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

