Covid Fvg, oggi 186 contagi e 9 morti: bollettino 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Covid Italia variante indiana e nuovi contagi. In Friuli Venezia Giulia sono 186 i nuovi casi di Coronavirus secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.521 tamponi molecolari da cui sono emersi 121 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,68%. Sono inoltre 2.826 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 65 casi (2,30%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32, così come quelli negli altri reparti che calano a 267. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.681. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.438 a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021)Italia variante indiana e nuovi. In Friuli Venezia Giulia sono 186 i nuovi casi di Coronavirus secondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.521 tamponi molecolari da cui sono emersi 121 nuovicon una percentuale di positività del 2,68%. Sono inoltre 2.826 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 65 casi (2,30%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32, così come quelli negli altri reparti che calano a 267. Da inizio pandemia isono stati 3.681. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.438 a ...

Advertising

infoitsalute : Covid in Fvg: 186 nuovi contagi e 10 decessi - Ansa_Fvg : Covid: Fvg, 186 nuovi casi su 7347 test e tamponi; 10 morti. Ricoveri terapie intensive calano a 32, in altri repar… - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 186 contagi e 9 morti: bollettino 27 aprile - - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 186 contagi e 9 morti: bollettino 27 aprile: I dati della Regione - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #27aprile 121 casi su 4.521 molecolari (2,7%) e 65 su 2.826 test rapidi (2,3%): 186 casi in totale; 397… -