Covid | calano i ricoveri nel tarantino

L'ASL Taranto comunica che, alle ore 15.00 del 27 aprile 2021, l'ospedale "San Giuseppe Moscati" ospita n. 63 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 24 presso il reparto Malattie Infettive; n. 25 presso il reparto di Pneumologia; n. 14 presso il reparto di Rianimazione. L'ospedale "Giannuzzi" di Manduria ospita n. 66 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 59 presso il reparto di Medicina; n. 7 presso il reparto di Rianimazione. L'ospedale "San Pio" di Castellaneta ospita n. 55 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. L'ospedale "San Marco" di Grottaglie ospita n. 54 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero "Valle d'Itria" di Martina Franca ospita n. 35 pazienti affetti da Covid presso il reparto di ...

