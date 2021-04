Advertising

Covid Australia sospende voli con India e invia aiuti - India, la variante preoccupa. Anche l'Australia blocca i voli dal Paese fino al 15 maggio - Covid, Australia sospende voli con India e invia aiuti - Covid, Australia sospende voli con India e invia aiuti: Stop fino al 15 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia

Adnkronos

Mano tesa all' India dal resto del mondo per combattere l'escalation del, che anche oggi segna oltre 323mila contagi e ben 2.771 morti per complicanze. Dalla Gran ... L', che ha sospeso ...Morrison ha anche annunciato che l'invierà aiuti all'India, compresi 500 ventilatori e un milione di mascherine chirurgiche, come riporta l'Abc.Continua a correre l'epidemia in India. La buona notizia è che in queste ore stanno arrivando (e arriveranno ancora) aiuti dagli altri Paesi. L'ultimo bollettino recita ...Sale la preoccupazione per la variante indiana: l'Australia ha deciso di bloccare fino al 15 maggio i voli passeggeri dall'India ...