Cortesie in famiglia: Erminia e Alice contro Soheila e Paola (Di martedì 27 aprile 2021) Lunedì 26 aprile 2021 è andata in onda la prima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l'indice delle puntate in streaming. Erminia e Alice contro Soheila e Paola La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Erminia e Alice contro Soheila e Paola, ovvero "le classiche" contro "le eclettiche".. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Erminia e Alice con il punteggio di 19.5-18. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su Discoveryplus ...

VanityFairIt : Lo show di Real Time, da lunedì 26 aprile, si trasforma. A sfidarsi non saranno più perfetti sconosciuti, ma parent… - withnotalent : Cortesie per gli ospiti che incontra cortesie in famiglia #cortesieinfamiglia #cortesiepergliospiti - ce_chiara : Intanto a Cortesie in famiglia c'é una ragazza iraniana giusto per stare in tema ?? #prelemi - NaturoLucaCM : Ma hanno riciclato le voce che al posto di dire 'CORTESIE in famiglia' ha detto 'Cortesie per gli ospiti'? ???????????? #Cortesieinfamiglia - ChiaraMaci : Piccolo spoiler del menu di stasera per la prima puntata di Cortesie in Famiglia! Siete pronti? ?? Non vedo l’ora di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Cortesie in famiglia con Chiara Maci ed Enzo Miccio, stasera su Real Time debutta il nuovo show Debutta stasera su Real Time alle 20:20 Cortesie in famiglia , lo spin - off del programma cult Cortesie per gli ospiti , prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, che sarà condotto da Chiara Maci ed Enzo Miccio. Quando si tratta di ...

Tuta Primavera 2021: quella elegante di Chiara Maci è top E dopo il successo de L'Italia a morsi su Food Network, si prepara a tornare in tv questa sera con Cortesie in Famiglia , accanto a Enzo Miccio , "una sorta di spin off di Cortesie per gli ospiti in ...

«Cortesie per gli ospiti» diventa «Famiglia»: dentro Chiara Maci ed Enzo Miccio

