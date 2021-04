Coprifuoco, Salvini esulta per la mozione della maggioranza: “L’obiettivo è cancellarlo se i dati sono buoni. Sancito un principio” (Di martedì 27 aprile 2021) “Tra pochi minuti alla Camera dovrebbe approvare ordine del giorno di tutta la maggioranza che impegna il governo, in base ai contagi e ai vaccini, a rivedere limiti, spostamenti e Coprifuoco entro il mese di maggio”. Questo l’annuncio di Matteo Salvini, che ai giornalisti fuori dal Senato ha anticipato la notizia dell’intesa raggiunta in maggioranza sull’abolizione del Coprifuoco alle 22. “L’obiettivo è cancellare entro maggio e non più luglio il Coprifuoco. Abbiamo Sancito un principio, che non è una vittoria della Lega. Anche se ho sentito in questi giorni dichiarazioni imbarazzanti di Zingaretti, di Orlando” Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) “Tra pochi minuti alla Camera dovrebbe approvare ordine del giorno di tutta lache impegna il governo, in base ai contagi e ai vaccini, a rivedere limiti, spostamenti eentro il mese di maggio”. Questo l’annuncio di Matteo, che ai giornalisti fuori dal Senato ha anticipato la notizia dell’intesa raggiunta insull’abolizione delalle 22. “è cancellare entro maggio e non più luglio il. Abbiamoun, che non è una vittoriaLega. Anche se ho sentito in questi giorni dichiarazioni imbarazzanti di Zingaretti, di Orlando” Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini contro coprifuoco, Conte: ‘Intollerabile fingere di essere all’opposizione per cavalcare malcontento e al t… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - fanpage : Il duro attacco dell'ex premier al leader leghista - _Nuanda_ : RT @NatangeloM: Coprifuoco: sintonia Renzi-Salvini (reprise) #coprifuoco #riaperture #salvini #renzi #webcomic #fumettiitaliani #vignetta… - MarchesiMattia : RT @matteorenzi: Io la penso come @SBonaccini: è OVVIO che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tut… -