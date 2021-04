Coprifuoco, accordo trovato nella maggioranza: check a metà maggio (Di martedì 27 aprile 2021) accordo trovato nella maggioranza sul Coprifuoco. check a metà maggio per valutare ulteriori aperture. ROMA – accordo trovato tra i partiti di maggioranza sul Coprifuoco. Per evitare una nuova spaccatura all’interno dell’esecutivo e del Centrodestra, Lega e Forza Italia hanno spinto a presentare un nuovo odg non troppo distante da quello di Fratelli d’Italia. Dopo ore di confronto anche con la Presidenza del Consiglio, si è deciso per un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare sulla base epidemiologica di rivedere le riaperture e la limitazione del movimento entro il mese di maggio. check a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021)sulper valutare ulteriori aperture. ROMA –tra i partiti disul. Per evitare una nuova spaccatura all’interno dell’esecutivo e del Centrodestra, Lega e Forza Italia hanno spinto a presentare un nuovo odg non troppo distante da quello di Fratelli d’Italia. Dopo ore di confronto anche con la Presidenza del Consiglio, si è deciso per un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare sulla base epidemiologica di rivedere le riaperture e la limitazione del movimento entro il mese dia ...

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - Surfiniae : RT @petergomezblog: Coprifuoco, la maggioranza trova un accordo sull’ordine del giorno: “A metà maggio rivalutazione delle restrizioni in b… - Felix68852709 : RT @lageloni: L’accordo nella maggioranza sulla questione del coprifuoco è che nel corso del mese di maggio, se scendono i dati, le restri… - loris30999 : RT @lucianoghelfi: Accordo nella maggioranza sull’Odg sul #coprifuoco: impegna il governo a rivedere entro maggio le limitazioni in vigore… - ErmannoKilgore : RT @lageloni: L’accordo nella maggioranza sulla questione del coprifuoco è che nel corso del mese di maggio, se scendono i dati, le restri… -