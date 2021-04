COMMISSIONE D’INCHIESTA EXTRA PARLAMENTARE TEDESCA SUL CORONA – LA DOTT.SSA KRUEGER LANCIA LA BOMBA SULLA PERICOLOSITÀ DEI VACCINI COVID (Di martedì 27 aprile 2021) DOTT.ssa Vanessa Schmidt-Krüger – Scientist Lab Molecular Cardiovascular Research Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlino, Germania https://www.mdc-berlin.de/person/dr-vanessa-schmidt-kruger ESTRATTI dall’intervista con la DOTT.ssa Vanessa Schmidt-Krüger: “… il vaccino BioNTech che è attualmente già in uso non è altamente purificato , contiene contaminanti di alcuni componenti.” “Non hanno conDOTTo alcun controllo critico, ci sono molti effetti collaterali che non sono stati discussi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 27 aprile 2021).ssa Vanessa Schmidt-Krüger – Scientist Lab Molecular Cardiovascular Research Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlino, Germania https://www.mdc-berlin.de/person/dr-vanessa-schmidt-kruger ESTRATTI dall’intervista con la.ssa Vanessa Schmidt-Krüger: “… il vaccino BioNTech che è attualmente già in uso non è altamente purificato , contiene contaminanti di alcuni componenti.” “Non hanno cono alcun controllo critico, ci sono molti effetti collaterali che non sono stati discussi proviene da Database Italia.

Advertising

ilriformista : L’alzata di scudi delle toghe, col presidente dell’Anm Santalucia che parla di ricostruzione “farlocca” rispetto al… - mattino5 : Caso #DenisePipitone, avviato iter per una commissione parlamentare d'inchiesta #Mattino5 - fattoquotidiano : Renzi e Calenda votano con Forza Italia e Lega: sono a favore di una commissione d’inchiesta sull’uso politico dell… - lacoressa : RT @ore14rai2: L'onorevole @AlessiaMorani a #ORE14RAI2 annuncia l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per Denise. ?? Pe… - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia da Covid19 è necessaria non per fini politici, ma per comprendere… -