Chi chiama dallo 02943212 | cosa fare con il monitoraggio GLS

Chi chiama dal numero 02943212? Il mittente è affidabile o siamo al cospetto dell'ennesimo call center che vuole proporci qualche offerta più o meno conveniente? Niente panico o timore se si visualizza il recapito in questione sul display del proprio smartphone che naturalmente non va contrassegnato come spam e dunque numero indesiderato. Siamo al cospetto di un servizio di monitoraggio GLS, naturalmente relativo alla spedizione di un pacco. Rispondendo al numero 02943212, partirà una voce automatica con il dettaglio dell'ordine in consegna in giornata presso il proprio domicilio, magari presso un ufficio o altro luogo. Il messaggio vocale dettaglia le informazioni relative alla spedizione pronta ad arrivare a destinazione, dunque il nome del prodotto, il mittente e altri dati utili per essere pronti all'arrivo del corriere.

